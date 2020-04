Albufeira apoia associações de defesa animal durante a pandemia

Município assinou três protocolos de colaboração com associações que cuidam dos animais de rua e promovem campanhas de saúde e de sensibilização.

Foram assinados esta semana protocolos de colaboração com três associações que operam em Albufeira, no valor total de 30 mil euros, com vista ao cumprimento dos direitos e bem-estar dos animais.

Um desses protocolos foi com a AGA – Associação dos Amigos dos Gatos do Algarve, no valor de 10 mil euros e com uma vigência de um ano, renovável, tal como tem vindo a acontecer.

A AGA é uma associação de Albufeira sem fins lucrativos que se dedica à recolha, tratamento médico veterinário, desparasitação e esterilização de gatos ferais (vivem em colónias) e abandonados, que se encontram no concelho de Albufeira. Este apoio também é prestado a gatos cujos donos não tenham possibilidades financeiras.

Acresce que esta associação alberga, temporariamente, gatos, promovendo e assegurando a adoção dos que foram recolhidos, e dinamizando ações de sensibilização para reconhecimento dos direitos dos animais na comunidade local. Outra das iniciativas prende-se com a limpeza e higienização dos espaços públicos de alimentação dos gatos abandonados.

A AGA tem, de resto, vindo a colaborar com os serviços médicos veterinários do município e com os serviços do centro de recolha de Albufeira, apoiando na reabilitação e auxílio de alguns desses animais.

Outro protocolo assinado, foi com a Pata Ativa – Associação de Defesa dos Animais e da Natureza de Albufeira. Igualmente no valor de 10 mil euros, esta união é também válida por um ano.

A Pata Ativa é uma associação sem fins lucrativos que tem desenvolvido diversas ações de sensibilização na comunidade local para a necessidade de vacinação, desparasitação, esterilização e bons tratos aos animais.

Tem recolhido os que se encontram errantes, em colaboração com o Centro de Bem Estar Animal, estrutura da autarquia, e promove a reabilitação dos mesmos, para além de realizar diversas ações direcionadas para a adoção.

O presente protocolo prevê também que a Pata Ativa participe nas ações do município relacionadas com a promoção dos direitos e bem-estar dos animais, assim como em ações ambientais e de saúde pública. Outra das cláusulas deste protocolo é a auscultação desta associação aquando de medidas tomadas pela Câmara Municipal nesta matéria.

A PRAVI – Projeto de Apoio a Vítimas Indefesas, é outra das associações que firmou protocolo com o município, também no valor de 10 mil euros, para as atividades de um ano.

Esta associação compromete-se a conceber e realizar, sob a sua responsabilidade, anualmente, um programa destinado à prossecução das suas atividades, as quais se prendem com a recolha e tratamento médico veterinário, vacinação, desparasitação, identificação e esterilização, promoção de adoção responsável de animais errantes, abandonados e de animais detidos por famílias de baixos rendimentos económicos residentes no concelho de Albufeira. Compete ainda a esta associação, atender a casos que venham a ser sinalizados pela edilidade.

Para o presidente da Câmara, José Carlos Rolo, «com estes apoios para o exercício das atividades destas associações, bem como com a colaboração e abertura do Município, já podemos dar uma resposta cabal às necessidades dos animais».

O autarca sublinha que «ainda há muito a fazer nesta matéria, nomeadamente quanto à sensibilização para os seus direitos» e que, tratando-se de uma questão de «saúde pública, é também de cidadania».

Rolo lança ainda um apelo: «que a pandemia que se vive não seja motivo para nos separamos daqueles que vivem para o nosso bem e que dizem do nosso equilíbrio no planeta».