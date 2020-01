Albufeira acolhe sessão de esclarecimento do Portugal Inovação Social

Sessão tem entrada livre.

O Portugal Inovação Social, em parceria com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve e o município de Albufeira, vão promover na próxima segunda-feira, dia 27 de janeiro, a partir das 10h00, na sala de reuniões dos Paços do Concelho, uma sessão pública de esclarecimento sobre o instrumento de financiamento de iniciativas de inovação e empreendedorismo social, no âmbito do programa «Parcerias para o Impacto».

A sessão da responsabilidade de Francisco Fragoso, representante do Portugal Inovação Social na região do Algarve, tem por objetivo apresentar o instrumento de financiamento a concurso bem como esclarecer dúvidas sobre o processo de candidatura, a decorrer até ao próximo dia 27 de fevereiro e destinado a empresas, entidades da economia social, associações e fundações públicas, agrupamentos de escola e autarquias.

A iniciativa, cofinanciada pelo Programa Operacional CRESC ALGARVE 2020, enquadra-se no objetivo temático «promover a inclusão social e combater a pobreza e qualquer outro tipo de discriminação», destinando-se a financiar projetos para a sustentabilidade, inovação e experimentação social.

Para mais informações poderá aceder ao aviso de abertura do concurso nº ALG-34-2019-17, através deste link.

A sessão é de entrada livre.