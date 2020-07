Albufeira abriu inscrições para os ATL do próximo ano letivo

Autarquia tem ao todo 10 equipamentos de ATL no concelho.

A Câmara Municipal de Albufeira já abriu, até dia 17 de julho, o período de inscrições para a frequência de Atividades de Tempos Livres (ATL) para o próximo ano letivo, devendo as mesmas ser efetuadas exclusivamente online, no portal da Educação do Município.

A autarquia dispõe de Centros de Atividades de Tempos Livres – ATL nos três agrupamentos escolares do concelho, existindo 10 equipamentos distribuídos da seguinte forma: Agrupamento de Ferreiras – Paderne, Ferreiras, Fontainhas e Olhos de Água; Agrupamento de Escolas de Albufeira – Correeira, Caliços e Vale Pedras; Agrupamento de Escolas Albufeira Poente – Avenida do Ténis, Guia e Vale Parra, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 17h00 às 19h00 e nos períodos de interrupção letiva das 9h00 às 17h00.

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, refere que «os ATL destinam-se a acolher os alunos que se encontram a frequentar as escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, sendo estruturas que visam essencialmente dar resposta a famílias cuja retaguarda familiar não consiga oferecer este tipo de apoio às crianças».

O edil sublinha que «o município está atento às necessidades dos pais e encarregados de educação, sendo que a autarquia tem vindo a investir de forma continuada no alargamento da rede de ATL do concelho, que neste momento abrange todos os agrupamentos escolares. No entanto, as vagas são limitadas à capacidade e normas de funcionamento dos referidos equipamentos, com a agravante de as mesmas poderem vir a ser reduzidas para segurança de crianças e funcionários na sequência do desenvolvimento da situação epidemiológica», frisou, apelando à «compreensão de todos para uma utilização consciente, que permita dar resposta a quem de facto precisa».

Juntamente com o preenchimento da ficha de inscrição, deverá ser enviada cópia da última Declaração de IRS e uma cópia autenticada do teor da decisão homologatória e/ou sentença relativa às responsabilidades parentais do menor, quando existente.

Para mais informações ou esclarecimentos, os interessados devem contactar através do telefone 289 599 611, por e-mail ou diretamente através dos números de telefone dos respetivos ATL.