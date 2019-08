O professor universitário e co-fundador da Associação In Loco Alberto Melo é o mandatário da candidatura do Bloco de Esquerda no Algarve.

Alberto Melo tem um extenso currículo, assente sobretudo no ensino universitário e nas políticas públicas para a formação de adultos mas também com fortes ligações ao associativismo, tendo ajudado a criar diversas iniciativas nesta área.

Além da carreira académica, é director da revista «Aprender ao longo da Vida» e reputado perito em associativismo voluntário e em educação de adultos.

Integrou em 1983 a Comissão Instaladora da Escola Superior de Educação de Faro, ficando desde então ligado ao Instituto politécnico de Faro e à Universidade do Algarve, onde lecionou e coordenou o Gabinete dos Programas Europeus.

Entre 1986 e 1998 dirigiu a Associação de desenvolvimento local In Loco, com intervenção no interior rural algarvio.

Foi responsável por diversas missões e estudos em áreas do desenvolvimento local integrado, iniciativas locais de emprego, cidadania ativa, democracia participativa, educação e formação de adultos.

Foi por duas vezes responsável pela elaboração e implementação da política pública, no Ministério da Educação, primeiro como Diretor-Geral de Educação Permanente (1975-76) e, mais tarde, como encarregado de Missão do grupo responsável pelo implementação do Projeto de Sociedade SABER+ (1997-99), que esteve na origem de medidas como os cursos de Educação e Formação de Adultos, os Cursos Saber+ e o Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências.

Entre 2012 e 2015 foi presidente da direção da Associação Amigos do Alentejo, onde se integra a Universidade Sénior de Loulé.

É hoje presidente da Comissão Directiva da Associação Portuguesa para a Cultura e Educação Permanente (APCEP).

Foi condecorado como Grande Oficial da Ordem de Mérito, a 8 de março, pelo Presidente da República Jorge Sampaio.

A lista do Bloco de Esquerda pelo círculo eleitoral de Faro é totalmente paritária e é encabeçada por João Vasconcelos, que se candidata a um segundo mandato, sendo seguida por Helga Viegas, Advogada, Aníbal Coutinho, Médico, David Roque, Professor, Tatiana Pacheco, Bancária, Natacha Álvaro, Vendedora de Loja, Jorge Ramos, Engenheiro de Telecomunicações, Celeste Santos, Formadora, Maria Helena Baião, Gerente Comercial, Igor Gago, Estudante Universitário, Ana Ribeiro, Farmacêutica, Adriana Cotovio, Estudante Universitária, Miguel Madeira, Economista, e Vítor Ruivo, Aposentado.

O programa do Bloco de Esquerda Algarve prosseguirá o combate com determinação à austeridade e às desigualdades, em prol do bem-estar e de uma economia para toda a gente, sem exclusões, empenhando-se para a criação de condições para responder positivamente à realidade do nosso tempo e a novos fenómenos políticos, sociais e ambientais, que possam emergir também no Algarve.