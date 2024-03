AHETA: ocupação dos hotéis no Algarve desce para 46,3% em fevereiro

A taxa de ocupação por quarto nas unidades de alojamento do Algarve foi de 46,3 por cento em fevereiro, menos 3,4 pontos percentuais em relação ao período homólogo de 2023.

A taxa de ocupação por quarto nas unidades de alojamento do Algarve foi de 46,3 por cento em fevereiro, ficando 3,4 pontos percentuais abaixo da verificada no período homólogo de 2023, anunciou hoje a principal associação hoteleira regional.

A Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) destacou que o valor obtido na ocupação por quarto no último mês ficou, no entanto, 3,0 pontos percentuais acima do valor registado em 2019, ano em que atividade turística ainda não tinha sido afetada pelas restrições impostas devido à pandemia de COVID-19.

«A taxa de ocupação quarto foi de 46,3 por cento, 3,4 p.p. (pontos percentuais) abaixo da verificada em 2023 e 3,0 p.p. acima da verificada em fevereiro de 2019», quantificou a AHETA num comunicado.

A mesma fonte assinalou que os mercados que mais cresceram em fevereiro foram «o neerlandês, com mais 1,5 p.p., o sueco, com mais 1,2 p.p. e o alemão, com mais 0,8 p.p.».

Em sentido oposto, as maiores descidas «foram registadas pelo mercado nacional (menos 2,1 p.p.) e pelo mercado britânico (menos 1,5 p.p.)», contrapôs.

«A estadia média foi de 4,6 noites, 0,3 acima da verificada no mês homólogo de 2023. As estadias médias mais prolongadas foram do mercado sueco, com 14,4 noites e do mercado norueguês, com 10,6», observou ainda a AHETA.