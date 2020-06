Águas do Algarve doa 20 mil euros em equipamento ao CHUA

Entidade materializou donativo em Equipamentos de Proteção Individual.

A Águas do Algarve efetuou, em maio, um donativo no valor de 20000 euros ao Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), materializados na entrega de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), incluindo máscaras, luvas e batas, cujas caraterísticas deverão ser capazes de prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos provenientes da atividade hospitalar, no atual contexto de pandemia COVID-19.

Com a pandemia por COVID-19 instalada em todo o mundo, a Águas do Algarve «tem vindo a acompanhar com preocupação e sentido de responsabilidade, a evolução da situação, principalmente na nossa área de atuação, o Algarve».

«A segurança e a proteção pessoal assumem um papel de extrema importância para todos, mas principalmente para os profissionais de saúde, que estão mais expostos à infeção e que cumprem um papel crítico na identificação, notificação e gestão dos casos identificados com COVID-19», explica esta empresa algarvia.

Acrescenta a mesma fonte que «infelizmente existem necessidades hospitalares em todo o mundo, no âmbito do aumento da quantidade disponível de equipamentos de proteção individual e coletivos, para todos os profissionais de saúde que, direta ou indiretamente, estão envolvidos nas atividades relacionadas à pandemia, de modo a se protegerem e impedir a transmissão do vírus» naquele ambiente.

No nosso país, «infelizmente a situação não é diferente, tendo a Águas do Algarve tido conhecimento da necessidade de equipamento de proteção para os profissionais de saúde no CHUA». Sensibilizada com esta situação, «e consciente da importância deste material para os profissionais de saúde que devem de estar protegidos antes de qualquer um de nós», a empresa avançou para o donativo.

«Temos consciência da responsabilidade social que é necessária nestas circunstâncias tão especiais e de elevada vulnerabilidade, sendo essencial que todos nos mantenhamos unidos nesta luta, ajudando, consequentemente, quem trabalha diariamente para salvar vidas», conclui a Águas do Algarve.