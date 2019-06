Águas do Algarve abre Bar da Água na açoteia do Solar dos Sárrias

Inserido no programa do Açoteia- Faro Rooftop Festival, a empresa Águas do Algarve abre a açoteia da sua sede, no coração do centro histórico da capital algarvia, nos dias 21 e 22 de junho.



«É com muito orgulho, que a Águas do Algarve recebeu o convite para complementar este interessante Festival, ao participar no mesmo, com o nosso Bar da Água. Com uma das suas açoteias eleitas, iremos abrir as nossas portas (Rua do Repouso na cidade velha), a todos quantos nos queiram visitar», diz Teresa Fernandes, porta-voz da Águas do Algarve.

O edifício sede, denominado de Solar dos Sárrias ocupa o gaveto da Rua do Repouso com a Rua Rasquinho, tendo pertencido nos séculos XVIII e XIX a uma das mais importantes famílias da nobreza algarvia, os Sárrias.

Trata-se de um edifício característico da arquitetura Chã, com dois pisos e telhados de tesoura, onde se salientam as molduras em cantaria das janelas de sacada e os gradeamentos com onze prumos em ferro forjado.

Na sexta-feira e no sábado, das 18 às 24 horas, «a nossa açoteia estará aberta para que possa desfrutar do nosso espaço que contará com um refrescante Bar de água, no qual serão servidas diversas bebidas originais com água da torneira: boa, segura, amiga do ambiente e certificada, como principal ingrediente. Um bar único e diferente que de certeza roubará atenções e chamará pequenos e graúdos», convida Teresa Fernandes.

Teresa Fernandes, responsável da Comunicação e Educação Ambiental (CEA) da Águas do Algarve.

«Além deste espaço prestigio, iremos contar com a presença do artista Ricardo Coelho em ambos os dias, que com as suas teclas nos irá presentear com agradáveis melodias», remata a porta-voz.

Com temas originais e alguns covers, ligados também ao jazz, Ricardo Coelho irá interpretar um repertório bastante eclético, desde a musica do romantismo clássico, passando pelo cancioneiro jazzístico americano até á musica de sabor ibérico, tendo como temática o elemento água.

Será ainda apresentado um tema original composto pelo próprio dedicado ao tema Água, sendo esta a sua primeira apresentação pública.

Para sexta- feira, dia 21, às 19h30, está agendado o «Concerto mais Pequeno do Mundo» da Rádio Comercial com a presença do artista Manel Cruz, conhecido do público como ex-membro da banda Ornados Violeta, e mais recentemente estreante a solo com o seu álbum «Vida Nova».

Em ambos os dias do Açoteia- Faro Rooftop Festival, às 18h30 e às 19h30 «teremos também duas sessões de micro-contos, a pensar nas famílias que irão visitar o nosso espaço», informa ainda Teresa Fernandes.

A Açoteia d’Água «será um espaço a pensar em todos, com uma decoração bastante atrativa e relaxante, onde o objetivo é fazer com que os visitantes se divirtam e passem uma noite diferente. Boa música numa açoteia típica algarvia em combinação com um céu estrelado de junho. Seja com a sua família, amigos ou com a sua cara-metade visite-nos», remata.