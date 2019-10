Água Monchique na maior feira do sector agroalimentar da Europa

Água Monchique esteve presente naquela que é considerada a maior e mais importante feira agroalimentar na Europa, ANUGA 2019, que decorreu em Colónia, na Alemanha, de 9 a 13 de outubro.

Esta feira, tida como uma importante plataforma internacional onde são apresentadas as principais tendências, as inovações e os conceitos visionários para o futuro do sector alimentar, «apresenta-se como uma excelente oportunidade de alcançar novos mercados e negócios», refere Henrique Prucha, diretor comercial e de marketing da Sociedade Águas de Monchique, a propósito da participação da empresa portuguesa na ANUGA.

Na edição que terminou recentemente, esta feira bianual que assinalava o seu 100º aniversário, recebeu mais de 170 mil visitantes profissionais, originários de 201 países e cerca de 7500 expositores provenientes de todos os cantos do mundo.

Segundo Henrique Prucha, a presença da Água Monchique num certame «com esta importância e com este impacto a nível mundial, é um sinal do caminho e do posicionamento que a marca e a empresa pretendem atingir».

«Queremos reforçar e diversificar a nossa presença no mundo. Estamos a concluir um importante investimento na nossa unidade produtiva que nos permitirá otimizar a nossa capacidade de produção e desta forma dar uma resposta mais célere ao mercado interno, e, ao mesmo tempo, alargar a nossa presença nos mercados internacionais», refere.

Presente no certame com a CHIC e com a Água Monchique, Henrique Prucha revelou que os objetivos definidos pela empresa para a presença na Alemanha «foram plenamente atingidos. Estabelecemos diversos contactos com importantes players do setor a nível mundial», reiterou.

Esta feira é o ponto de encontro entre compradores e indústria, garantindo a ANUGA a presença, num único evento e local, de 10 diferentes feiras especializadas: Fine Food, Drinks, Meat, Frozen Food, Chilled and Fresh Food, Dairy, Bread and Bakery, Hot Beverages, Organic Products, Culinary & Equipment for Food Service.