Água de Monchique oferece 45 mil litros de água a vários hospitais

Sociedade já tinha aumentado salários dos funcionários durante a pandemia.

A Sociedade da Água de Monchique fez chegar a várias unidades de saúde, de norte a sul do país, mais de 45 mil litros de Água Monchique, acompanhados da mensagem «Muito Obrigado aos nossos Super-heróis».

Depois de ter aumentado em 10 por cento os salários de todos os colaboradores, «como forma de agradecimento e de reconhecimento pela sua dedicação e pelo seu esforço numa altura extremamente complicada», a Sociedade da Água de Monchique direciona agora a sua atenção para os profissionais de saúde.

Ao Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, ao Hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, ao Hospital Conde de Bertiandos, em Ponte de Lima, ao Hospital Distrital de São João da Madeira, ao Hospital São Sebastião, em Aveiro, ao Hospital de Faro, ao Hospital de Portimão, ao Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa e às unidades de Cuidados de Saúde Primários afetas à ARS, chegaram as primeiras produções da nova garrafa de 1,5 litros, que ainda não foram introduzidas no mercado, «e que foram, sem hesitações, imediatamente doadas aos hospitais e aos seus profissionais de saúde», destaca Vítor Hugo Gonçalves, CEO da Sociedade da Água de Monchique.

«A Monchique faz aquilo que é a sua obrigação cumprindo a sua principal missão que é ajudar quem neste momento mais necessita», refere o responsável.