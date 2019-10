Agora é a vez do Governo PS olhar para o concelho de Faro

Agora é a vez do governo do Partido Socialista olhar para o concelho de Faro, apesar do desinteresse autárquico.

Sim, o PS em Faro ganhou ao partido que governa o município e que ficou aqui ainda a quase -5 por cento abaixo da média da sua derrota a nível nacional.

Mas isso só nos faz ter uma responsabilidade acrescida de continuar «a fazer por merecer» estes 12 por cento de diferença da vitória que os farenses deram ao Partido Socialista.

Sim, ganhámos todos, com António Costa e os candidatos pelo Algarve. Mas isso já foi no domingo, porque hoje eu relembro, para mim próprio, que Faro precisa de muito mais, pelo menos um pouco do que não recebeu ainda, comparativamente, nestes últimos anos.

Faro precisa de receber muito maior respeito e interesse do seu poder municipal em defesa do que representa, a capital da região. Faro tem de ter sempre a consideração do governo em proveito das populações, mesmo que esquecidas pela autarquia, potenciando o que de melhor Portugal tem, em cada localidade, em benefício do progresso de todos nós.

O PSD Algarve, nestas eleições, mesmo com o pior resultado dos últimos 20 anos, conseguiu uma representação parlamentar expressiva oriunda de Faro, estamos certos que vai fazer oposição ao governo, também pelos farenses, apesar do desinteresse autárquico em fazer propostas, sequer parcerias.

Teremos nós de continuar «a fazer por merecer», só assim conseguiremos agradecer a quem escolheu tão expressivamente o Partido Socialista em Faro.

Muito obrigado (significando: quem se sente devedor por ter sido alvo de uma atenção perante quem nos quis distinguir).

Paulo Neves | Presidente da Concelhia do PS Faro