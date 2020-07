Agenda Rota Vicentina apresenta atividades de São Torpes a Lagos

Para enriquecer a estadia na região ou preencher o fim de semana em família, uma seleção de eventos e atividades desde Santiago do Cacém a Lagos está agora disponível na Agenda Rota Vicentina.

Nesta época de desconfinamento, a Rota Vicentina criou uma Agenda digital para que todos possam estar a par do que acontece na região do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.

Desde mercados locais ao ar livre, onde se podem encontrar os produtos mais frescos da região, até espetáculos e caminhadas guiadas, passando por atividades desportivas ou culturais, «o lema é: diversidade e qualidade!», segundo informou hoje, dia 8 de julho, aquela associação sem fins lucrativos.

Os utilizadores têm a possibilidade de procurar iniciativas por data, categoria ou localização para facilitar a sua escolha, e têm acesso a uma ligação direta para a página do evento.

Nesta fase, é ainda possível encontrar indicação da lotação máxima de cada evento ou atividade.

A Agenda está disponível no site da Rota Vicentina a partir de hoje, dia 8 de julho, e em breve na Aplicação Móvel (em desenvolvimento).

O Sudoeste de Portugal tem muito mais para oferecer a visitantes e locais, que encontrarão graças à Agenda Rota Vicentina momentos para partilhar um pouco do nosso modo de vida ou simplesmente redescobri-lo.

Esta nova ferramenta faz parte de um processo em construção, inserido no projeto ID Rota Vicentina que pretende aliar cultura local e turismo como caminho para a sustentabilidade do território.

Em 2019, a Rota Vicentina abraçou novos desafios que, a par da caminhada, prometem contribuir para uma oferta de turismo de qualidade e mais sustentável.

No último ano, os Trilhos Pedestres da Rota Vicentina alcançaram 750 quilómetros, indo de São Torpes a Lagos.

Além da caminhada, que foi o foco original do projeto, a Rota Vicentina alargou também a sua oferta aos percursos de bicicleta, com uma rede de mais de 1000 quilómetros de percursos para BTT, que vão do fácil ao muito difícil, passando pela costa e indo até ao interior do concelho de Odemira.

Por fim, o terceiro grande foco da oferta da Rota Vicentina recai sobre as Atividades de Natureza, Cultura e Bem-Estar, oferecidas pela rede de parceiros do projeto, que contam com aulas de surf, ateliers de ofícios tradicionais, experiências orientadas pela comunidade local, passeios a cavalo, entre muito outros.

Todas estas novidades da Rota Vicentina constam de um site renovado, lançado em setembro último e futuramente, numa aplicação móvel, em desenvolvimento.

A Associação Rota Vicentina é uma Associação sem fins lucrativos, responsável pela gestão do projeto Rota Vicentina, apoiada por uma rede de 200 empresas de diferentes sectores assim como operadores turísticos internacionais, comprometidos não só com uma oferta de alta qualidade como com a sustentabilidade da região.