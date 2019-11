A (A)GARRA, Associação Jovem de Lagos sagrou-se vencedora no que diz respeito à zona do Algarve no concurso «Boas Práticas | Associativismo Juvenil» e «Boas Práticas | Associativismo Estudantil 2019», no dia 5 de novembro.

Este concurso visa, ano após ano, distinguir associações juvenis e de estudantes do ensino superior ao abrigo do Registo Nacional do Associativismo Jovem (RNAJ). É levado a cabo pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPdJ) e os critérios de escolha incidem sobre nível de impacto das causas inscritas na(s) comunidade(s), bem como na sua dimensão, atuação, qualidade e inovação.

Além disso, é valorizada a consistência e expressividade do projeto no âmbito cívico e democrático.

Neste sentido, a (A)GARRA conquista o galardão com o «Programa de Intercâmbio Internacional Grab Your World» perfazendo, assim, os objetivos do grupo de jovens para o presente ano.

Nas palavras do presidente Diogo Rodrigues, tal distinção desperta «um sentimento gratificante por

todos os sacrifícios a que 2018 obrigou. Seria impensável que, no segundo ano de existência de (A)GARRA, fosse possível obter um prémio».

Reconhecendo o «foco» da associação no que respeita a «dar o máximo em qualquer projeto», o presidente promete a continuação de um trabalho humilde no futuro.



«Penso que, por sermos uma associação jovem, isto vem provar às pessoas que podem, de facto, contar connosco; que os jovens têm qualidade», afirma, concluindo que este é «um excelente mote de arranque para a elaboração do Plano Municipal de Juventude» a iniciar em 2020 pela autarquia.

Embora este prémio seja referente a 2018, Diogo considera que «o trabalho desenvolvido nesse ano permitiu à (A)GARRA olhar para o futuro mais tranquilamente, de forma a projetá-lo».



Nem a propósito, o coletivo de jovens foi convidado a marcar presença no evento III Jornadas Técnicas Associativas – Partilha de Boas Práticas, que terá lugar dia 30 de novembro na sede do IPdJ, em Faro, a par da apresentação pública do novo «Cartão Terras do Infante» mais detalhes acerca do cartão serão revelados brevemente através das redes sociais do núcleo.

A associação aproveita ainda para fazer menção aos parceiros do projeto em questão com Câmara Municipal de Lagos, Bombeiros Voluntários de Lagos, União das Freguesias de Bensafrim e Barão de São João, Associação do Grupo Coral de Lagos, Jornal Correio de Lagos e Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Lagos, aos quais agradece imensamente e sem os quais «nada seria possível».

A (A)JGARRA é uma associação de jovens sediada a 31 de agosto de 2016 em de Lagos. «Foi a vontade de, juntos, fazermos mais e melhor pela nossa cidade que nos uniu nesta missão, pelo que pretendemos despertar o espírito interventivo das camadas mais jovens. Nascidos e criados a sul, cada um com a sua história, temos em comum o prazer de viver nesta cidade e fazer dela um centro dinamizador da cultura através de uma agenda recreativa, reconhecendo em Lagos e nas suas gentes o potencial necessário a tal ação, bem como as suas necessidades e valências».

O nome (A)JGARRA surge no sentido «em que convergimos a vontade, a ambição e a coragem de nos movermos em prol de novas oportunidades, ideias e projetos com um fim último: passar uma mensagem de proatividade, união e responsabilidade, pelo que a nossa porta está aberta a todos os que queiram contribuir com a sua visão».