Afonso Dias recita Jacques Brel num serão musical em Loulé

Serão musical terá quinze canções de «um dos vultos» da música francófona.

A Biblioteca Municipal Sophia de Mello Breyner Andresen, em Loulé, recebe na próxima sexta-feira, 29 de novembro, às 21h00, o Recital «Brel», por Afonso Dias.

Jacques Brel (1929-1978) nasceu em Schaerbeek, Bruxelas (Bélgica), filho de pai flamengo mas francófono e de mãe de sangue francês e italiano.

Cantor, compositor, ator e diretor de cinema, foi uma das personalidades mais marcantes do mundo artístico europeu do século XX.

As suas músicas atravessaram o tempo e as fronteiras, sendo traduzidas e executadas no mundo todo até aos dias de hoje.

A universalidade de sua obra fez com que ele fosse um dos poucos artistas em língua francesa a ser famoso também nos Estados Unidos (onde foi tema de um musical de grande sucesso, «Jacques Brel is alive and well and living in Paris», e de um filme com o mesmo nome, além de diversas homenagens em disco).

Brel foi um marco fundamental na música francesa, juntamente com os seus contemporâneos Georges Brassens, Léo Ferré, Guy Béart, Edith Piaf e Yves Montand.

Original, inconformado, revolucionário, marcou profundamente toda uma geração. Todas as suas músicas romperam dois estereótipos antigos: em primeiro lugar, o de que a canção poética é sutil demais para chegar ao grande público. Em letras de um lirismo e elaboração extraordinários, Jacques Brel colocou melodias envolventes, explosivas, contagiantes, que arrebatam o ouvinte na primeira audição.

Em segundo lugar, destruiu o conceito do cantor «parado», apenas com a voz e viola, bastante comum na sua época. No palco, Jacques Brel é um «ator musical», que vive cada música com uma força impressionante.

Cada interpretação é uma pequena «peça de teatro», onde ele representa os personagens das suas letras com a intensidade exata, na medida certa, sem exageros. Dessa forma, Brel consegue conciliar o que parecia contraditório na época: a qualidade de suas músicas e a sofisticação da interpretação no palco.

Nas décadas de 60 e 70, época da popularização da televisão, incorporou intuitivamente a sua linguagem, atingindo um público cada vez maior sem abrir mão da qualidade.

A entrada neste recital é livre.