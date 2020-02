Afinal, a Cidade do Cinema no Algarve vai ser Loulé

Vítor Aleixo congratula-se por investimento de 60 milhões na criação de estúdios de cinema e audiovisuais. Cidade do Cinema será em Loulé.

Vítor Aleixo, presidente da Câmara Municipal de Loulé, manifestou hoje publicamente a sua congratulação pelo avultado investimento, na ordem dos 60 milhões de euros, que vai ser realizado na cidade de Loulé por duas entidades britânicas.

O objetivo é a criação de um complexo que se perspetiva como uma referência nacional, europeia, e até mesmo mundial, na captação de importantes produções na área da indústria do entretenimento.

Trata-se de um projeto desenvolvido em parceria pela MovieBox e pela Landsdowne Capital Partners, e que tem sido acompanhado, a par e passo, nos últimos 18 meses, pela Câmara Municipal de Loulé, através do Loulé Film Office.

O empreendimento ficará instalado no local onde funcionou a antiga fábrica da Unicer, perto a Zona Industrial de Loulé, e irá integrar estúdios de cinema e televisão, uma plataforma de streaming que irá desenvolver novos conteúdos, e servirá igualmente de base para muitos produtores independentes para que, a partir daqui, possam promover o seu trabalho em todo o mundo.

«Trata-se de um projeto à escala global que colocará Loulé na rota das grandes produções cinematográficas e televisivas e, como tal, estivemos desde o início ao lado dos investidores. Acreditamos que a criação deste complexo será um momento decisivo e de viragem na diversificação e dinamização da economia da região, em sintonia com projetos em curso noutras áreas e que têm o nosso concelho como palco, como é o caso do ABC Loulé Active Life Health and Research, no que toca à saúde, ou o Quarteirão Cultural, na área da cultura».

Por outro lado, o autarca salienta os empregos gerados com este investimento.

«São, no mínimo, 300 novos postos de trabalho diretos criados, para além dos milhares que, indiretamente, serão criados a médio prazo. Esta é uma das componentes do projeto que nos deixa mais satisfeitos até porque serão muitos os louletanos que irão beneficiar no imediato com o projeto», sublinha Vítor Aleixo.

«Estão, pois, reunidas todas as condições para que Loulé reforce o seu papel de município catalisador de investimento, alavancador da economia regional e pioneiro no contexto nacional em mais uma área que assenta nas indústrias criativas e de entretenimento», refere ainda o presidente da Câmara Municipal de Loulé.

De salientar que as duas entidades participantes no projeto fizeram ontem o anúncio público do mesmo em termos internacionais.