AF Algarve enaltece realização da Copa Ibérica em Portimão

Tem início esta sexta-feira, em Portimão, a primeira edição da Copa Ibérica, uma iniciativa conjunta da Liga Portugal e de La Liga.

O torneio conta com a participação de FC Porto e Real Betis (Espanha), que se encontram esta noite às 20h30, e também de Portimonense e Getafe (Espanha), que jogam amanhã, sábado, 20 de julho, à mesma hora.

A jornada final desta competição amigável decorre no domingo, às 11h30 (jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares) e 20h30 (final).

A Associação de Futebol do Algarve (AF Algarve), em nota de imprensa, felicitou «a escolha da Liga Portugal, trazendo até ao sul do país um grande evento, com algumas das melhores equipas da Península Ibérica, numa demonstração da visão e da capacidade empreendedora do seu líder, Pedro Proença, e de toda a equipa que lidera, empenhada na promoção e valorização do futebol profissional».

O torneio assume-se como «um atrativo importante para residentes – que podem presenciar um grande evento na sua região, numa ação descentralizadora da Liga, de largo alcance social – e também para milhares de turistas que se encontram atualmente na região».

O Estádio Municipal de Portimão, premiado nas duas últimas épocas pela qualidade do seu relvado, considerado pela Liga o melhor das competições profissionais de futebol do nosso país, vai ser palco de três dias de futebol, «e a imagem da região, através da transmissão televisiva do evento e de múltiplas notícias na comunicação social, será divulgada em vários países», acrescentou a AF Algarve.

A Associação de Futebol do Algarve realçou também «o empenhamento e a colaboração do nosso filiado Portimonense SAD, o único representante da região na Liga NOS, e da Câmara Municipal de Portimão, que inseriu o evento na programação da Cidade Europeia do Desporto, num agradecimento extensível a várias entidades e parceiros».