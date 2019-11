Avisa-se, assim, a população de Faro para que não fique alarmada com a circulação dos meios envolvidos nesta operação de simulacro.

O Aeroporto de Faro vai realizar amanhã, dia 26 de novembro um Exercício de Emergência à Escala Total – AFR LIVEX 2019, o qual deverá ter início pelas 22h00, prevendo-se que termine cerca da 02h00 de dia 27.

Pretende-se com este exercício cumprir com o recomendado pela ICAO (International Civil Aviation Organization), no que respeita à realização de Exercícios (Vertente Safety), avaliar o tempo, coordenação, execução da evacuação e salvamento, efetuado não só pelos meios internos, mas também pelas entidades externas ao Aeroporto.

Serão acionados todos os meios de socorro envolvidos no Plano de Emergência do Aeroporto de Faro, pelo que se assistirá a um grande movimento de viaturas de socorro e emergência que circularão com os respetivos sinais sonoros e visuais de urgência.

Avisa-se, assim, a população de Faro para que não fique alarmada com a circulação dos meios envolvidos nesta operação de simulacro.

O exercício não está aberto à comunicação social.