Aeródromo de Portimão realiza simulacro de emergência à escala total

Exercício é feito de dois em dois anos.

No próximo dia 19 de fevereiro, quarta-feira, às 14h00, o Aeródromo Municipal de Portimão simula um acidente aéreo para testar a capacidade de reação daquela infraestrutura a uma emergência.

Este é um exercício à escala total, realizado a cada dois anos, com o intuito de testar a resposta no âmbito do Plano de Emergência do Aeródromo (PEA), permitindo avaliar os procedimentos inscritos naquele documento estratégico e diagnosticar eventuais melhorias a considerar para o futuro, tendo o mais recente ocorrido em 2018.

Devido ao seu valor estratégico a nível social e económico para o concelho e para a região algarvia, como ponto de receção de tráfego aéreo complementar ao Aeroporto Internacional de Faro, foi decidido pela Comissão Distrital de Proteção Civil de Faro e pela Câmara Municipal de Portimão promover na próxima quarta-feira, 19 de fevereiro, o exercício «AERO_PTM’2020».

Em simultâneo, será testada a articulação dos meios internos de resposta com o dispositivo de resposta externo previsto no Plano Prévio de Intervenção da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil para cenários de acidente grave, que possam ocorrer na referida infraestrutura.

Embora o cenário do exercício seja fictício, o mesmo irá permitir a realização de ações a serem tomadas na eventualidade de um cenário real, aferindo se os comportamentos expectáveis, ações e tempos de execução correspondem aos normativos internacionais.

Participarão ativamente no «AERO_PTM’2020» todos os intervenientes no plano, designadamente Bombeiros, Cruz Vermelha Portuguesa, GNR, PSP, Autoridade Marítima, Hospital de Portimão, INEM, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Instituto Nacional de Medicina Legal e Forenses, assim como as demais entidades cooperantes.

A direção do Aerodromo Municipal e o Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) de Portimão, em colaboração com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, dinamizam este exercício, aproximando os cenários de uma situação real e desafiando os participantes no processo de resolução das consequências previsíveis.

A Câmara Municipal de Portimão adverte que «no decorrer do exercício, e face à movimentação de meios reais, é provável que existam constrangimentos na circulação do trânsito nas vias de acesso ao Aeródromo de Portimão, por onde serão assegurados os caminhos de penetração e evacuação dos meios de socorro externos».