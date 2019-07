ACRAL soprou as velas do seu 40º aniversário

A Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve (ACRAL) festejou, na passada segunda-feira, 22 de julho, a passagem do 40º aniversário.

Simbolicamente, elementos da direção e funcionários apagaram as velas que indicam a passagem desta importante data e partiram o bolo de aniversário, que foi oferecido pela Pastelaria Arco-Íris, de Faro.

O novo presidente da associação, Paulo Alentejano, anunciou que esta foi «a primeira de várias iniciativas comemorativas que pretendemos levar a cabo ao longo do ano».

Tal como tinha referido na cerimónia de tomada de posse, este dirigente voltou a assumir que uma das principais prioridades que, juntamente com a sua equipa, tem pela frente, é desenvolver «um trabalho que permita o reequilíbrio financeiro da ACRAL, de forma a garantir o seu futuro por muitos e bons anos».

Outro dos seus objetivos é conseguir que «a ACRAL preste o melhor serviço possível aos seus associados, que são a razão de ser da sua existência».

Nesse sentido, entre outras ações e iniciativas, está a negociar acordos e protocolos com empresas e instituições que assegurem descontos e benefícios diversos a quem é sócio da ACRAL.

Apesar do movimento associativo já ter passado por tempos mais prósperos, Paulo Alentejano mostra-se confiante no futuro da associação que dirige, a qual «continua a ser a maior e mais abrangente do Algarve».