Açoteia – Faro Rooftop Festival já tem programa e começa com surpresa

A estreia do AÇOTEIA – Faro Rooftop Festival é já no quinta-feira, dia 20 de junho que tem início com um concerto de PAUS que promete colocar todos a olhar para os topos dos edifícios na Avenida da República em Faro, procurando em que Açoteia a banda portuguesa irá tocar, tendo em conta que o local exato do concerto não será anunciado pela organização.

No mesmo dia, entre as 10 e as 22 horas poderá igualmente visitar a Horta Urbana Social na Açoteia do Mercado Municipal de Faro e, a abertura do festival, conta ainda com outro momento de comemoração de entrada livre, às 22h00 no LAB Terrace com uma atuação musical por Teresa Aleixo seguida de uma performance teatral pelo grupo de teatro físico JAT – Janela Aberta Teatro.

Na sexta-feira, dia 21 de junho, o ponto alto será a conferência internacional intitulada «Avistar o Futuro a partir das Açoteias», também de entrada livre.

Tem por objetivo inspirar a comunidade e formular coletivamente as questões com maior potencial mobilizador, de modo a tirar partido das açoteias e terraços.

O painel de oradores conta com nomes como Lívia Tirone (Portugal) arquiteta especialista em construção sustentável, Léon van Geest (Holanda), diretor do Rotterdamse Dakendagen (o festival de rooftops de Roterdão que em, 2019 contou com cerca de 22 miç visitantes), Ralf Alwani, Diretor da Urban Scale Interventions, uma agência criativa «que responde a mudanças na forma como vivemos e trabalhamos através do design centrado nas pessoas» e Dusty Gedge (Reino Unido) com mais de 15 anos de experiência em questões da biodiversidade urbana.

Avenida da República, em Faro.

Esta conferência terá lugar na Antiga Fábrica da Cerveja, cuja açoteia abre às 18h00 sob o tema «Um raio de Luza», no qual a Eventors Lab e Bybeau apresentam um programa dedicado à luz e à apresentação do Festival Internacional de Luz do Algarve – Luza.

Neste dia, às 20h30 há ainda lugar para um concerto de Eliza Rodrigues às 20h30 naquele edifício.

António Zambujo, Rita Red Shoes, Manuel da Cruz, Eliza Rodrigues, Allen Halloween, Galandrop, Twist Conection, Bruno Meyers, Fernando Leal e Fad’NU são outros dos nomes presentes no Açoteia.

Para quem gosta de música a escolha é muito variada, incluindo um DJ de música clássica que estará presente na Açoteia da CCDR (Praça da Liberdade 2), que oferece uma viagem no tempo, recuando aos bailes da corte do séc. XIX com performances e atividades desenvolvidas pela Escola de Danças de Salão João de Deus.

A Galeria Arco, por sua vez, terá patente Concertos ao Entardecer e duas exposições de fotografia.

Para os amantes do cinema o festival, com o apoio do Cineclube de Faro, apresenta na Açoteia da Pousada da Juventude (Rua da PSP, Edificio do IPDJ) uma programação dedicada a este tema.

O programa do Açoteia inclui igualmente espaços com programação dedicada às famílias, nomeadamente na Horta Urbana Social no Mercado Municipal com workshops de jardinagem, figos secos e sabonetes naturais; na Açoteia do edifício das Águas do Algarve (Rua do Repouso) com micro-contos e outras atividades no âmbito da educação ambiental, na Biblioteca Municipal (R. Pintor Carlos Porfirio) que propõe shot culturais infantis ou no topo da Associação Amarelarte (Rua Brites de Almeida) que no dia 22 de Junho das 17h às 22h propõe uma oficina aberta para construção de uma personagem Coltour.

Uma das grandes oportunidades dada por este festival é a visita a Açoteias com vistas imperdíveis sobre a cidade e que diariamente não são de acesso público.

É o caso da Ermida de Santo António do Alto, um dos ponto mais elevados de Faro, a Açoteia do edifício da Região de Turismo do Algarve (avenida 5 de Outubro) onde se pode comunicar através de luz com quem visita a açoteia da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, outro destes pontos emblemáticos.

Subir à torre da Sé de Faro ao som de violinos e ao Arco da Vila para ouvir fado são outros dos momentos destacados pela organização do festival.

O Açoteia – Faro Rooftop Festival inclui ainda espaços comerciais que aderiram ao evento e que nos dias 21 e 22 de junho oferecem uma programação cultural especial.

A Açoteia do Hotel Faro transforma-se para surpreender quem o visita, oferecendo experiências de distorção da realidade, formas de «ver som», um jantar sensorial ou mesmo performances em locais inusitados.

Terraço da Sé de Faro.

O rooftop do Hotel Eva tem patente o LINK – primeiro encontro nacional de bloggers e influenciadores, na manhã de 22 de junho e uma festa no final desse dia.

O Hostel Casa D’Alagoa promete acolher todos os que o visitam sob o tema Food and Music e a açoteia do Alameda Restaurante & Rooftop oferece uma experiência sensorial através do paladar e do som.

No sábado, dia 22 de junho o Açoteia – Faro Rooftop Festival continua a oferecer uma perspectiva diferente de ver a cidade e voltar a experienciar as cerca de duas dezenas de açoteias e, no final, desce ao piso -2 do Mercado Municipal para uma festa de encerramento – Untitled Cave – com música a cargo de João Maria, Badoga e Figueira.

A organização do Açoteia – Faro Rooftop Festival está a cabo da Câmara Municipal de Faro, da Ambifaro e do Teatro das Figuras, contudo a diversidade de programação oferecida e a organização e preparação das diferentes açoteias na cidade não seria possível sem a estreita colaboração com diversas organizações e associações do concelho.

O bilhete para o festival tem como preço especial de primeira edição 5 euros por dia, sendo gratuito para crianças até aos 12 anos de idade.

Os bilhetes podem ser adquiridos na bilheteira do Teatro Municipal de Faro e trocados por pulseira em qualquer Açoteia incluída no programa oficial do evento.

Podem igualmente ser adquiridas pulseiras junto das assistentes que vão estar na porta das açoteias.

Existem dois eventos que carecem de inscrição e pagamento adicional mas que incluí pulseira para entrada em outras açoteias: Jantar Sensorial realizado no Hotel Faro durante os dois dias do festival e Jantar Performativo a decorrer no Mercado Municipal dia 22 de junho.

Para conhecer o programa completo e mais informações sobre o Açoteia Faro Rooftop Festival poderão consultar a página oficial do evento ou nas redes sociais oficiais em Facebook e Instagram.