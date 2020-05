Acidente aparatoso em Faro provoca ferido encarcerado

Um acidente entre dois veículos ligeiros no cruzamento entre a Estrada Senhora da Saúde e a Rua António Belchior Júnior provocou dois feridos, um dos quais teve de ser desencarcerado.

Segundo confirmou ao barlavento fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), o alerta foi recebido às 17h15.

Confirmou-se a colisão rodoviária à chegada dos meios no local, numa operação que envolveu oito meios e 21 operacionais dos Bombeiros Sapadores de Faro, Cruz Lusa, Cruz Vermelha Portuguesa e Polícia de Segurança Pública (PSP), alguns dos quais ainda estão no terreno a determinar o que terá acontecido.

Segundo populares, este acidente está relacionado com o atropelamento de um menino de 15 meses, de nacionalidade portuguesa, que ocorreu em Mar e Guerra, minutos antes, e cujo alerta chegou ao CDOS às 16h43.

Ainda de acordo com aquela fonte, o atropelamento envolveu um veículo ligeiro e a criança terá sido transportada para o Hospital de Faro em estado grave. No local desse acidente estiveram quatro veículos com oito operacionais dos Bombeiros, INEM e Guarda Nacional Republicana (GNR).

Populares contaram ao barlavento que o condutor encarcerado será um familiar da criança atropelada, uma vez que não pode seguir a bordo da ambulância devido às medidas de contenção da pandemia da COVID-19, seguia de carro, em grande velocidade, atrás da mesma.

No entanto, quando já estava na Estrada Senhora da Saúde, em direção à Avenida Calouste Gulbenkian, ao aproximar-se do cruzamento com a Rua António Belchior, terá sido surpreendido por um outro veículo se preparava para virar à esquerda, no contramão.

O condutor terá então feito uma guinada para evitar um embate direto, manobra da qual já não conseguiu recuperar, e a que se seguiu um despiste e choque com a parede lateral de um armazém devoluto na esquina entre as duas artérias.

O acidente causou algum alarme não só devido ao estrondo que se ouviu naquela zona residencial, mas sobretudo porque aconteceu minutos depois da passagem de veículos em missão de emergência.