ABC e Fundação Champalimaud assinam protocolo de colaboração

O Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve (ABC) e a Fundação Champalimaud assinam hoje quinta-feira, dia 20 de fevereiro, um protocolo de colaboração na área da Saúde.

O objetivo é cooperarem pela melhoria da formação e especialização de profissionais de saúde, da investigação clínica e da prestação de cuidados, designadamente à população da Região do Algarve, através dos polos do ABC no concelho de Loulé.

No âmbito desta parceria, arrancam já em 2020 vários cursos de pós-graduação organizados pelo ABC e dirigidos aos investigadores da Fundação Champalimaud.

O protocolo é assinado pelas 15 horas, no Palácio Gama Lobo, em Loulé, entre o Presidente do ABC, Nuno Marques, e a Presidente da Fundação Champalimaud, Leonor Beleza, numa cerimónia que contará também com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo.