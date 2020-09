A jogar em casa, Imortal conquista terceira edição da Albufeira Basket Cup

À terceira tentativa, os pupilos de Luís Modesto não falharam o objetivo de conquistar a Albufeira Basket Cup.

Num ano em que o Imortal Basket Club volta a subir ao patamar mais alto do basquetebol nacional, a equipa da casa encontrou aqui um bom palco para colocar em campo um conjunto de jogadores reforçado a pensar numa presença que assegure a manutenção na Liga.

A equipa começou por defrontar o FC Barreirense, em jogo que decorreu na tarde de sábado, 26 de setembro. Dois emblemas com larga tradição na modalidade que ofereceram um bom espetáculo, tendo a equipa «da casa» levado a melhor com um resultado final de 94 – 73.

Para domingo, dia 27, estava reservada a grande final que opôs os vencedores do dia anterior – Imortal Basket Club e Galitos do Barreiro. Mais uma vez, o Imortal não claudicou e levou de vencido este jogo, por 75-61.

No final, coube a José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira a entrega do trofeu de vencedor ao capitão da equipa local, Rui Quintino.

A terceira edição da Albufeira Basket Cup decorreu no passado fim-de-semana, nos dias 26 e 27 de setembro, com jogos realizados no Pavilhão Desportivo de Albufeira, este ano num formato diferente onde foi notória a falta de público. Contudo, os amantes da modalidade e adeptos do clube puderam seguir os jogos respetivos através das plataformas online da Federação Portuguesa de Basquetebol e da Câmara Municipal de Albufeira. A final do torneio foi transmitida em direto também n’A Bola TV.

A Albufeira Basket Cup é um torneio de pré-época que os «vermelhos de Albufeira» organizam em parceria com a autarquia local, contando com o apoio da Federação Portuguesa de Basquetebol e da Associação de Basquetebol do Algarve.