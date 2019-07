3ª edição do Fartoon mostra «Europa e o fenómeno migratório»

A FARO 1540 – Associação de Defesa e Promoção do Património Ambiental e Cultural de Faro organiza a terceira edição do FARTOON – Mostra de Cartoons de Faro, sobre o tema «Europa e o fenómeno migratório».

A associação pretende que os participantes explorem «não só a visão clássica da migração, mas particularmente a forma como este fenómeno é originado através de guerras, preconceitos religiosos e raciais, insustentabilidade ambiental, alterações climáticas, valores ou convicções».

As inscrições já estão abertas até ao dia 4 de outubro de 2019, e podem participar todos os cidadãos nacionais ou estrangeiros de forma individual ou em grupo. As inscrições são gratuitas, bastando preencher uma ficha de inscrição e enviar os trabalhos via CTT ou por e-mail para a organização.

Cada participante pode concorrer com um máximo de três trabalhos, que serão avaliados por um júri composto por cinco elementos.

Os trabalhos selecionados estarão patentes numa exposição a decorrer em Faro, no final do corrente ano, estando prevista a sua exposição posterior em mais alguns concelhos do algarve.

Podem ser solicitadas mais informações pelo e-mail [email protected] ou na página de Facebook oficial do evento.