365 Algarve traz Street Art Lab, Piquenique de Charme e viagem no tempo

Atividades do 365 Algarve prometem um sábado em grande.

Santo Estevão, em Tavira, é o próximo destino do Piquenique de Charme do Festival da Comida Esquecida, no próximo sábado, 29 de agosto. O festival, que se estreou este ano no 365 Algarve, propõe aos visitantes piqueniques inspirados nos anos 30 e 40.

A experiência do Piquenique de Charme inclui «uma refeição cheia de aromas de outros tempos», com produtos locais e surpresas gastronómicas, algumas de difícil acesso ou esquecidas da nossa mesa.

O instrumento simbólico do Algarve – o Acordeão – será também protagonista com uma atuação durante o piquenique, como se fazia em outros tempos, e dando mais animação a estes fins de tarde campestres.

O chef explicará a ementa da refeição, assim como os produtos locais e tradicionais que foram utilizados na sua confeção.

Todas as explicações irão ser traduzidas para inglês por um mestre de cerimónias que estará presente em todas a ações, disponível para esclarecer todos os participantes estrangeiros e nacionais em caso de dúvidas.

No mesmo dia, Lagos receberá mais uma sessão de Street Art Lab. Esta atividade desenvolve-se a partir da antiga cadeia de Lagos, um emblemático edifício histórico que é hoje um espaço cultural e dedicado à experimentação artística. Ali, tem início uma viagem de descoberta da arte urbana da cidade.

Através de uma visita guiada a obras de alguns dos artistas mais representativos do panorama contemporâneo da arte urbana, o participante é desafiado a conhecer os murais desta cidade-tela, ao mesmo tempo que contacta com outras características que dão a Lagos a sua importância cultural, histórica e artística.

O programa deste sábado integra atividades de experimentação e criação, orientadas por um artista convidado, sendo disponibilizados materiais como stencil, tintas, spray, papel, entre outros. No final, o participante fica com o trabalho criativo que realizou.

Por fim, para completar a trilogia de atividades previstas para sábado, haverá mais uma viagem no tempo promovida pelo (A)prender-me no Algarve. Desta vez, a atividade tem início no concelho de Silves, mais precisamente no Jardim Municipal de Algoz, às 18h00.

Aqui, revisita-se o Algarve de outrora, falando sobre o património, os costumes, as tradições e musicalidades que o construíram. O espetáculo inicia-se com uma visita encenada aos respetivos locais, e a partir dali decorre a apresentação da história do Algarve, das suas gentes e das suas tradições

A viagem no tempo é intervalada com canções dos velhos tempos e uma oficina de artesanato.