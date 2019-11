365 Algarve propõe descobrir sabores, caminhos e música

Entre 8 e 10 de novembro a programação cultural 365 Algarve propõe uma descoberta da história e património cultural e natural da região através dos seus sabores, percursos na paisagem e concertos.

O primeiro convite a esta viagem sensorial é lançado pelo Festival da Comida Esquecida a 8 de novembro, sexta-feira, com Momentum – Da Floresta ao Prato, Uma Experiência Sensorial, no Convento do Carmo, em Lagoa.

O Momentum é um jantar e, simultaneamente, uma experiência culinária inovadora, cujos menus se inspiram nas temáticas da recuperação da biodiversidade, no fortalecimento de ecossistemas e na sustentabilidade ambiental, refletindo, igualmente, os ciclos de produção tradicionais, a identidade do território, a utilização de produtos de proximidade, assim como o seu tratamento nas cozinhas.



No espaço da antiga capela do Convento do Carmo, poder-se-à experimentar uma atmosfera de mistério que evoca as antigas vivências deste lugar.

Já no dia seguinte, sábado, o Momentum acontece no Museu do Traje, em São Brás de Alportel.

Sábado é também o dia em que a carrinha pão de forma de (A) Prender-me no Algarve regressa à circulação, agora no Parque Municipal do Sítio das Fontes, em Estômbar, propondo uma viagem pelo património, costumes e musicalidades através de uma visita encenada.

Em Silves, o Convento do Paraíso recebe, ainda no sábado, 9 de novembro, e novamente no domingo, mais uma edição do Jazz nas Adegas – concertos realizados na casa dos produtores de vinhos – desta vez a cargo dos algarvios Low Tech Groove.



Em 2013, os Low Tech Groove iniciaram uma viagem pelos caminhos do groove, percorrendo diferentes estilos musicais, como o jazz, o funk, os blues e a bossa nova. Essa aventura continua e é a partir dela que vão criando uma diversificada herança sonora, base das suas criações musicais.

A 10 de novembro, domingo, é tempo de Em Canto pela Argarviana, que, em Monchique, apresenta a Festa da Castanha.

Um passeio pelo Trilho dos Moinhos, que dá a conhecer o potencial da região enquanto destino de turismo de natureza, e um concerto do Grupo Coral Ossónoba fazem parte do programa desta festa.

A 4ª edição do 365 Algarve decorre de outubro de 2019 a maio de 2020 e o ciclo de programação parte de uma ideia de território enquanto paisagem à escala humana, que se pode percorrer a pé. Um conceito desde logo associado à Europa, um continente onde as ligações são feitas à distância de uma caminhada, e que constitui o fio condutor desta edição: a profunda ligação humana ao território, quer física quer metaforicamente.

São mais de 400 iniciativas culturais que o 365 Algarve vai promover por toda a região e que incluem mais de uma centena de concertos, cerca de 50 espetáculos de teatro e cerca de cem ações relacionadas com o património da região, entre outros eventos.