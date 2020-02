3 mil crianças desfilam amanhã no Carnaval Infantil de Loulé

Cinema será o mote inspirador para os trajes.

O Carnaval Infantil de Loulé – um dos maiores corsos do país em que participam exclusivamente crianças – sai para a rua esta sexta-feira, a partir das 10h00, com um desfile na Avenida José da Costa Mealha com cerca de 3000 (mini)figurantes.

Esta iniciativa, que tem já vários anos, contará com a presença de 15 escolas do ensino público do pré-escolar e do 1º ciclo, bem como seis instituições particulares de solidariedade social.

O Cinema, que é o mote lançado para o desfile principal do Carnaval de Loulé, é também o tema que inspirou os trajes dos mais novos neste momento inaugural das festividades carnavalescas no concelho.

«Depois de semanas de um trabalho conjunto da comunidade escolar, com o envolvimento de alunos, professores, pessoal não docente e encarregados de educação, o resultado final será apresentado no sambódromo louletano», congratula-se o município.

«A criatividade e a imaginação serão, de certo, nota dominante nesta manhã de festa em Loulé, em que a sétima arte será motivo de muita folia», acrescenta a Câmara Municipal.

Refira-se ainda que, ano após ano, «é crescente a participação dos estabelecimentos de ensino nesta iniciativa. Este é, pois, um dos momentos indissociáveis do Carnaval de Loulé e que constitui uma tradição já bastante enraizada na comunidade escolar e nos louletanos mais novos».