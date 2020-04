COVID-19: Monchique cria Bolsa de Voluntários para ajudar população

Bolsa integra Banco Local de Voluntariado.

A Câmara Municipal de Monchique está a criar uma Bolsa de Voluntários para apoiar no combate à propagação da pandemia da COVID-19 no concelho e para auxílio da população, nomeadamente a mais vulnerável, das mais diversas formas.

Após a criação de um conjunto de respostas sociais dirigidas à população, o objetivo desta bolsa é criar respostas em diversas frentes, nomeadamente: no apoio às pessoas que venham a ser, temporariamente, instaladas nas ZAP (Zonas de Apoio à População); a cidadãos institucionalizados, seniores e portadores de deficiência; a cidadãos com infeção COVID-19, caso venham a existir e a carecer de ajuda; ajudar na limpeza e higienização de espaços e acolhimento temporário de animais de companhia, para além de outras ações que se venham a revelar necessárias.

Os interessados deverão fazer a sua inscrição no site da Câmara Municipal de Monchique – Banco Local de Voluntariado, onde devem indicar a sua disponibilidade e interesses relacionados com as tarefas a desenvolver.

Esta Bolsa de Voluntários COVID-19 integra-se no Banco Local de Voluntariado que foi criado em 2012, tendo como entidade coordenadora a Câmara Municipal. O Banco visa promover o encontro entre a oferta e a procura de voluntariado, sensibilizar os cidadãos e as organizações, divulgar projetos e oportunidades de voluntariado e contribuir para o aprofundamento do conhecimento do mesmo.

Visa ainda acolher candidaturas de pessoas interessadas, bem como receber solicitações de voluntários por parte de entidades promotoras, procedendo ao encaminhamento dos mesmos para estas entidades e acompanhando a sua inserção.

Procura-se, desta maneira, «desafiar, de forma livre, espontânea e responsável o indivíduo a comprometer-se a realizar ações de voluntariado nas organizações aderentes, mediante as suas competências e aptidões pessoais».