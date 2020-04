COVID-19: Lagos também já tem centro de testes a funcionar

Objetivo é diminuir o fluxo de pessoas nos hospitais.

O Algarve tem, a partir de hoje, mais um centro de testes COVID-19. Abriu em Lagos, no parque de estacionamento da Escola das Naus, surgindo no seguimento dos esforços que têm sido levados a cabo pelo Ministério da Saúde – ARS Algarve, com a colaboração da Câmara Municipal de Lagos, para que estes testes sejam realizados fora do ambiente clínico ou hospitalar.

Assim, em condições de conforto e segurança coletiva e ainda para aliviar o afluxo de potenciais suspeitos portadores de COVID-19 aos hospitais, esta unidade é dedicada à colheita de amostras para rastreio da doença.

Este modelo «permite que os suspeitos de infeção, previamente referenciados pelo Serviço Nacional de Saúde, se desloquem até ao ponto de recolha sem haver contacto com outras pessoas, levando à redução do risco de infeção em cada colheita». É sempre necessária a requisição prévia do SNS24 e do Centro de Saúde.

A Câmara Municipal de Lagos, «em parceria com a ARS do Algarve e demais entidades concelhias, continua a trabalhar diariamente para criar as melhores condições de luta e contenção da disseminação do vírus».