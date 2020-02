IPDJ procura voluntários que mostrem como «Namorar com Fair Play»

Ação «Namorar com fair play» desenvolverá ações promotoras da prevenção da violência no namoro junto dos seus pares.

Já se encontram abertas as inscrições para a ação de voluntariado jovem «Namorar com fair play», promovida pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ). Dirigida a jovens dos 16 aos 30 anos, do 3º ciclo do ensino básico, secundário e universitário, a ação visa, de forma lúdico-pedagógica, incentivar as pessoas jovens para uma cidadania ativa e participativa, contribuindo, assim, para a alteração de comportamentos violentos no namoro.

Após a seleção, os/as jovens recebem formação após a qual desenvolvem, durante cerca de sete meses em escolas, associações juvenis e outras entidades, as suas ações.

Desde há quatro anos, a ação de voluntariado jovem «Namorar com fair play» envolveu 249 voluntários/as em 583 ações desenvolvidas em mais de 251 entidades (escolas e associações), abrangendo mais de 32500 participantes.

Dados do Estudo Nacional sobre a Violência no Namoro 2020, da União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR), dão conta que 58 por cento de jovens que namoram, ou já namoraram, reportam já ter sofrido pelo menos uma forma de violência, enquanto 67 por cento de jovens consideram como natural algum dos comportamentos de violência.