Castro Marim planeia alteração do Plano de Pormenor das Terras de Verdelago

Volvidos mais de 20 anos após a aprovação do Plano, foi assinado o contrato para planeamento da sua alteração.

Estas alterações no Plano de Pormenor das Terras de Verdelago «são imperativas para melhor corresponder a critérios e conceitos de qualificação de espaço urbano do empreendimento, para que se afirmem como de elevada qualidade e sustentabilidade ambiental e se adequem aos atuais desafios, nomeadamente de natureza ambiental, de mobilidade, de eficiência e de racionalidade», explica o município de Castro Marim em nota de imprensa.

O empreendimento Verdelago, com uma área de intervenção de 955520 metros quadrados (95,552 hectares), contempla um hotel, um aldeamento turístico e uma zona desportiva/lazer, num espaço já urbanizado, faltando apenas, para a sua conclusão, proceder à colocação do acabamento das vias e dos passeios.

A alteração que se propõe não irá alterar os parâmetros urbanísticos totais, nomeadamente os valores referentes à área de implementação, construção, impermeabilização, altura da edificação ou número de camas.

Estas alterações do Plano de Pormenor «vão valorizar o espaço do empreendimento Verdelago mas também o ordenamento das áreas envolventes, fomentando-se um desenvolvimento urbanístico ajustado à diversidade do território municipal e às perspetivas de evolução da exploração aí instalada, indo ao encontro do Plano Diretor Municipal de Castro Marim (PDM), bem como do Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROT)».

O Observatório do PROT aprovou inclusive os termos de referência da implementação de um Núcleo de Desenvolvimento Turístico (NDT) para a Unidade Territorial do Baixo Guadiana, com 1000 camas admitidas a concurso.

O empreendimento Verdelago constitui-se como «um investimento muito importante para Castro Marim, contribuindo para reforçar a estratégia de desenvolvimento concelhio e afirmando-se, do ponto de vista do interesse público, como um empreendimento estruturante no desenvolvimento macroeconómico do concelho e da região».

O projeto de alteração do Plano de Pormenor deverá ser submetido a aprovação pela Assembleia Municipal de Castro Marim até ao final deste ano, procurando responder «à preocupação de conseguir uma maior conformidade ambiental, uma redução do impacto na paisagem e ser, em termos arquitetónicos, um projeto mais sublime».

É o início de um procedimento conducente à concretização do acolhimento de um Hotel que, havendo a concertação de todas as entidades envolvidas, deverá iniciar-se em meados de 2020.