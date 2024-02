Odemira sensibiliza comunidade no Dia Internacional da Proteção Civil

O Parque de Feiras e Exposições de São Teotónio vai acolher um programa de atividades no âmbito do Dia Internacional da Proteção Civil, com o objetivo de sensibilizar a comunidade para a importância da prevenção.

A Câmara Municipal de Odemira vai assinalar o Dia Internacional da Proteção Civil, comemorado a 1 de março, com o objetivo de sensibilizar a comunidade para a importância da prevenção e dar a conhecer os vários agentes de proteção civil que têm intervenção no concelho.

A iniciativa contará com um intenso programa de atividades, dirigidas à população e à comunidade escolar. Está confirmada a participação de 1100 alunos de escolas do concelho, entre o pré-escolar e o ensino secundário e profissional.

A decorrer entre as 10h00 e as 16h00 horas, no Parque de Feiras e Exposições de São Teotónio, o evento contará com uma exposição estática e demonstração de meios de proteção civil, segurança e socorro, práticas simuladas, ações de sensibilização e jogos didáticos.

Na organização desta iniciativa, o Serviço Municipal de Proteção Civil do Município de Odemira conta com a colaboração da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Odemira, Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Milfontes, Guarda Nacional Republicana, Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Colos, AFOCELCA, Corpo Nacional de Escuteiros – Agrupamento 1070, Resgate – Associação de Nadadores Salvadores do Litoral Alentejano, Guardião – Associação de Nadadores Salvadores do Concelho de Odemira e Unidade de Controlo Costeiro – UCC da Guarda Nacional Republicana.

O Dia Internacional da Proteção Civil comemora a entrada em atividade da Organização Internacional de Defesa Civil, em 1972, que tem por objetivo desenvolver estruturas de defesa nacionais nos estados membros, a fim de reduzir e prevenir desastres na população.

Pretende-se assinalar o empenho de todos aqueles que trabalham em prol da segurança dos cidadãos, na sua defesa face a situações de risco coletivo, protegendo as suas vidas, os seus bens, o património cultural e ambiental.